Taylor Swift: Fünf Details aus ihrem «Fortnight»-Video

Ethan Hawke und Josh Charles: Zwei Gaststars aus «Der Club der toten Dichter»

Zahlreiche Kommentatoren wiesen schon vor dem Release von «The Tortured Poets Department» darauf hin, dass der Titel des Albums an den Filmklassiker «Der Club der toten Dichter» erinnern würde. Mit Ethan Hawke (53) und Josh Charles (52) sind dann auch zwei ikonische Darsteller aus dem legendären Coming–of–Age–Film aus dem Jahr 1990 in Swifts «Fortnight»–Video vertreten. Sie spielen Wissenschaftler, die in einem Labor an Swift arbeiten, während die Musikerin an einen aufrechten Tisch gefesselt ist.