Taylor Swift gegen Ronaldo: Wer feiert die spektakulärere Hochzeit?

Es wird vielerorts erwartet, dass Swift die Hochzeit zu einer Art Hotspot für grosse Namen aus dem Showgeschäft macht. Die US–«Sun» hatte zuvor berichtet, dass Swift zwei ihrer Brautjungfern gefunden haben soll. Demnach handelt es sich um Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) sowie das Model Gigi Hadid (30). Kelce deutete in seinem Podcast «New Heights» ausserdem an, dass die beiden wohl auf Livemusik setzen werden. Vielleicht war damit Ed Sheeran (34) gemeint. Über einen möglichen Auftritt des britischen Stars sprach Swift im Interview mit «Hits Radio». «Es wäre schwer, Ed davon abzuhalten», scherzte sie. «Er weiss, was die Leute wollen, und er will den Leuten geben, was sie wollen.»