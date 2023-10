Taylor Swift geniesst Mädelsabend mit Blake Lively und Sophie Turner

Wer am Samstagabend (30. September) zufällig durch New York City schlenderte, wurde gegebenenfalls Zeuge eines ganz besonderen Mädelsabend, der Grössen aus jedweder Form des Show–Business' versammelte: So trafen sich, wie Bilder von «Page Six» beweisen, Weltstar Taylor Swift (33), «Game of Thrones»–Darstellerin Sophie Turner (27), Schauspielerin Blake Lively (36) sowie Ex–Fussballerin Brittany Mahomes (28), um gemeinsam im Restaurant Emilio's Ballato in Soho zu speisen und sicherlich den einen oder andere Drink zu geniessen.