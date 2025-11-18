Taylor Swift hat das Wort des Jahres inspiriert: «Parasocial»

Ein Phänomen mit langer Geschichte

Dabei ist das Konzept nicht neu: Der Begriff geht auf das Jahr 1956 zurück, als die Soziologen Donald Horton und Richard Wohl von der University of Chicago beobachteten, wie Fernsehzuschauer «parasoziale» Beziehungen zu Persönlichkeiten auf dem Bildschirm entwickelten, die denen zu echten Familienmitgliedern und Freunden ähnelten. «Sie bemerkten, wie das sich schnell ausbreitende Medium Fernsehen die Gesichter von Schauspielern direkt in die Wohnzimmer der Zuschauer brachte und sie zu festen Bestandteilen des Lebens der Menschen machte», so der Verlag.