Taylor Swift: Ihre «Eras»-Tour endet noch dieses Jahr

Taylor Swift kündigte die «Eras»–Tour im November 2022 zunächst mit 27 Konzertterminen in den Vereinigten Staaten an. Nachdem sich über 3,5 Millionen Fans für Tickets vorab registriert hatten, fügte Swift weitere Auftritte hinzu. Die 34–Jährige startete ihre ausverkaufte Tournee am 17. März 2023 in Arizona. Seitdem ist sie Medienberichten zufolge die umsatzstärkste Tournee aller Zeiten und hat angeblich mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Der zugehörige Konzertfilm «Taylor Swift: The Eras Tour» wurde zudem zum bislang umsatzstärksten Konzertfilm gekürt. Die letzte geplante Show – die 152. der Tour – ist am 8. Dezember in Vancouver.