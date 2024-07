Taylor Swift in Deutschland: Das ist ihre Vorband Paramore

Besonders in den 2000er Jahren trafen Williams und Co. mit ihrer Musik den Nerv der Zeit, indem sie das Lebensgefühl einer ganzen Generation einfingen. In ihren Alben «Riot!» (2007) und «Brand New Eyes» (2009) sprach die Band Themen an, die besonders Jugendliche und junge Erwachsene bewegten: Identitätssuche, Herzschmerz, Freundschaft und die Herausforderungen des Erwachsenenwerdens. Gleichzeitig passte ihr Sound perfekt zum Trend des Emo und Pop–Punk, der in dieser Zeit die Musikwelt prägte.