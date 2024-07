Erstes Deutschlandkonzert

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Auch Travis Kelce im Publikum

Taylor Swift hat am Mittwochabend ihr erstes von sieben geplanten Deutschlandkonzerten gespielt. Auch ihr Partner, der NFL–Profi Travis Kelce, sah sich in der Veltins–Arena in Gelsenkirchen die umjubelte Show an. Auf die Bühne zog es ihn dieses Mal jedoch nicht.