Erste Frau mit vier Alben in den Top-Ten

Zum einen ist Taylor Swift derzeit die erste Frau und die dritte Künstlerin überhaupt, die gleichzeitig vier Alben in den US-Albumcharts platzieren konnte. Das neue Album der 33-Jährigen erreichte mit 716.000 verkauften Einheiten den Spitzenplatz der «Billboard 200». Zudem befinden sich ihre älteren Alben «Midnights», «Lover» und «Folklore» in den Top-Ten. Den Rekord hält hier Prince (1958 - 2016): Nach seinem Tod im Jahr 2016 waren fünf seiner Alben in den oberen Zehn der US-Charts vertreten.