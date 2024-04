Taylor Swift jetzt auf «Forbes»-Liste der Promi-Milliardäre

Platz drei geht an Michael Jordan (3,2 Milliarden), den dritten Basketballer in der Liste. Auf Rang zwei liegt Regisseur und Produzent Steven Spielberg (4,8 Milliarden). Nummer eins ist ein Kollege, der 2005 seinen letzten Film als Regisseur gedreht hat: George Lucas (79) ist mit einem Vermögen von 5,5 Milliarden US–Dollar der reichste Mensch der Liste. Einen Grossteil nahm er durch den Verkauf seiner Produktionsfirma Lucasfilm an Disney ein.