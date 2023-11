Taylor Swift lädt Familie ihres verstorbenen Fans zu Show ein

Die Familie der verstorbenen Konzertbesucherin Ana Clara Benevides Machado (2000–2023) hat die São–Paulo–Show von Taylor Swift (33) am vergangenen Sonntag (26. November) besucht. In den sozialen Netzwerken zeigen zahlreiche Fotos und Videos die Familie der Swift–Anhängerin, die bei einem Konzert in Rio de Janeiro am 17. November ums Leben kam.