Taylor Swift: «Midnights» wird wohl meistverkauftes Album 2022

Swift konnte schon ihren neuesten Spotify-Rekord kaum fassen. Auf Twitter bedankte sie sich mit den Worten: «Wie habe ich so viel Glück verdient, Leute wie euch zu haben, die so etwas Überwältigendes machen?! Ich meine, was passiert hier eigentlich?!» Die 32-Jährige ist übrigens auch die generell am häufigsten gestreamte weibliche Künstlerin der gesamten Spotify-Geschichte.