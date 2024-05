Taylor Swift mietet teures Cottage in den Cotswolds

Taylor Swift ist seit März 2023 mit ihrer Eras Tour unterwegs, am 11. Mai begann der Europa–Abschnitt der Tournee. Die Grossbritannien–Etappe der Tour startet am 7. Juni in Edinburgh und endet nach zehn Terminen am 23. Juni in London. Anschliessend geht es nach Dublin, Amsterdam, Zürich, Mailand, Gelsenkirchen, Hamburg, München, Warschau und Wien, bevor der Popstar vom 15. bis 20. August nochmal fünf Konzerte in London spielt.