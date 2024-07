Taylor Swift mit Stein auf Gelsenkirchener «Walk of Fame» geehrt

Vom 17. bis 19. Juli wird Popstar Taylor Swift (34) Gelsenkirchen vermutlich in Ekstase versetzen. Drei Konzerte spielt der wohl aktuell grösste Musikstar des Planeten nämlich zwischen Mittwoch und Freitag in der Stadt im Ruhrgebiet. Gelsenkirchen bereitet sich schon seit Wochen auf dieses Mega–Event vor. So hängen bereits seit Anfang des Monats gelbe Ortsschilder in der Stadt, auf denen neben einem Porträt der Sängerin «Swiftkirchen» statt Gelsenkirchen steht. Jetzt hat Swift auch einen eigenen Stein auf dem Gelsenkirchener «Walk of Fame» erhalten.