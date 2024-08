Taylor Swift: So sollen ihre London-Konzerte sicherer werden

Antiterroreinheit für Taylor–Swift–Konzerte in London

Wie «TMZ» berichtet, werden die Konzerte neben Polizisten von zusätzlichen privaten Sicherheitskräften bewacht, die auf Terrorismusbekämpfung spezialisiert sind. Zum einen sei dies eine Reaktion auf den vereitelten Terroranschlag in Wien, aber auch aufgrund der andauernden Proteste in Grossbritannien. Laut dem Bericht ist das Wembley–Stadion aus Sicht der Terrorismusbekämpfung zwar eines der sichersten in Europa, aber es gebe dennoch Bedenken. Besonderes Augenmerk soll auch auf dem Schutz der Tausenden Swifties liegen, die sich bei vielen Konzerten vor dem Stadion versammeln.