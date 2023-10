Taylor Swift sorgt für Staraufgebot im Football-Stadion

Für ihn holt Taylor Swift die Stars ins Football–Stadion

Blake Lively (36) etwa brachte sowohl ihre Schwester Robyn Lively (51) als auch Ehemann Ryan Reynolds (46) mit. Zudem waren die Schauspielstars Hugh Jackman (54), Sophie Turner (27) und Sabrina Carpenter (24) weitere Begleitpersonen von Swift. Mit Turner und Lively war die Sängerin bereits am vorangegangenen Samstag bei einem gemeinsamen Mädelsabend in New York City gesehen worden. Am Sonntag sorgte die Sängerin mit ihren berühmten Freunden dann für ein regelrechtes Staraufgebot auf den oberen Rängen des MetLife Stadium.