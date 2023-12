Taylor Swift spendet Mega-Summe für Tornado-Opfer in Tennessee

«Nashville ist meine Heimat»

Taylor Swift hat eine enge Bindung zu Tennessee. Obwohl sie im Bundesstaat Pennsylvania zur Welt kam, zog sie im Teenageralter mit ihrer Familie nach Hendersonville in den Südstaat, wo sie die Highschool besuchte. Hier war sie näher an Nashville, dem Zentrum der Country–Musik in den USA. In dem Genre unternahm Swift schon als Teenie erste Gehversuche als Sängerin und Songwriterin.