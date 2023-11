Taylor Swift stellt mit «1989» den nächsten Rekord in den Charts auf

Auch die UK–Singlecharts führt Taylor Swift an

Auf «1989 (Taylor‹s Version)» befinden sich auch fünf bislang unveröffentlichte Aufnahmen, die bei Fans und Zuhörerinnen auf grossen Anklang stossen. So hat es der Track «Is It Over Now?» auf die Spitzenposition der britischen Singlecharts geschafft, während «Now That We Don›t Talk» gleich dahinter auf Platz zwei liegt, und sich der provokant betitelte Song «Slut!» auf Position fünf eingenistet hat.