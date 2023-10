Taylor Swift stellt mit ihrem Konzertfilm einen neuen Rekord auf

Der erfolgreichste «echte» Konzertfilm war «Never Say Never» um Justin Bieber (29), der 2011 rund 73 Millionen Dollar (ca. 69 Mio. Euro) einbrachte. «Never Say Never» ist mit einem Gesamteinspielergebnis von 99 Millionen (ca. 94 Mio. Euro) auch der erfolgreichste Konzertfilm in den USA überhaupt. Eine Zahl also, an die Taylor Swift schon am ersten Wochenende fast herankam.