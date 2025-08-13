Taylor Swift & Travis Kelce: «Einfach zwei Menschen, die sich lieben»

«Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist...»

Der Sportler geht nicht wirklich auf die Frage ein, wie das Paar es bei all der Arbeit schafft, dass die Liebe nicht verblasst – er gibt aber einen Einblick in die Gefühlswelt der beiden. «Immer wenn ich mit ihr zusammen bin, habe ich das Gefühl, dass wir ganz normale Leute sind», erzählt der 35–Jährige. «Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei Menschen, die sich lieben.»