Taylor Swift über Hamburg: Regen brachte «Fuzzy Hair Me» zum Vorschein

«Fuzzy Hair Me» in Hamburg

Zu Konzert–Fotos aus der Hansestadt schrieb Swift: «Hamburg!!! Ich habe dieses Publikum so sehr geliebt. UND wir haben am ersten Abend eine Regenshow bekommen, die für den ganzen Abend Fuzzy Hair Me aktiviert hat. Ich hatte einen Riesenspass, dabei zuzusehen, wie sich diese neuen Eras–Crowd–Traditionen in ganz Europa entwicklen... Ihr seid wirklich alle so kreativ. Wir sehen uns bald in München!»