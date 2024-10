Taylor Swift und Co.: Mit welchen Fake-Promis Cyberkriminelle locken

Das Bild und die Stimme von Hollywood–Superstar Johansson wurden laut McAfee ohne ihre Zustimmung in verschiedenen KI–generierten Inhalten verwendet, insbesondere in gefälschten Werbekampagnen. Dieser Missbrauch hat nicht nur finanzielle Folgen für die Opfer, sondern schadet auch dem Ruf der Schauspielerin. Johansson selbst hat sich bereits öffentlich gegen unautorisierte Deepfakes ausgesprochen und damit die Debatte über den Einsatz von KI in betrügerischen Aktivitäten angeheizt.