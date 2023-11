Taylor Swift und Ski Aggu schnappen sich jeweils Platz Eins

Bei den aktuellen Single–Charts in Deutschland haben der Berliner Rapper Ski Aggu (26) und der österreichische Musikproduzent RAF Camora (39) die Nase vorne. In ihrem neuen Song «Liebe Grüsse» rappt Ski Aggu auf Techno–Beats. Von Platz Eins abrutschen musste dafür der spanische Sänger Iñigo Quintero (21) und sein Song «Si No Estás». Die Single ist bereits über ein Jahr alt, ging aber 2023 in TikTok viral und ist nun wieder in den Köpfen von Musikliebhabenden.