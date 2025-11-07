Taylor Swift und Travis Kelce geniessen erneute Date-Night in New York

Travis Kelce hat gerade frei

Die Ausflüge fallen in die sogenannte «Bye Week» von Kelces NFL–Team, den Kansas City Chiefs. Dabei handelt es sich um eine spielfreie Woche für die Mannschaft während der regulären Saison. Und auch Swift hat gerade die stressige Promotour für ihr neues Album «The Life of a Showgirl» hinter sich gebracht. Der Footballspieler und die Sängerin haben also jede Menge Zeit, ihre Beziehung abseits der Sporttermine zu geniessen.