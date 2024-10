Taylor Swift und Travis Kelce: Ihre Lovestory wird zum Weihnachtsfilm

Das jährliche Weihnachtsfilm–Programm des US–Kabelsenders Lifetime beginnt am 16. November, wie nun bekannt gegeben wurde. Bis zum ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember werden jeden Samstag und Sonntag zwölf neue Liebesfilme im US–TV ausgestrahlt. Eines der Highlights ist eine von US–Superstar Taylor Swift (34) und US–Footballstar Travis Kelce (35) inspirierte Liebeskomödie. «Christmas in the Spotlight» (Dt. «Weihnachten im Rampenlicht») ist auf den 23. November um 20:00 Uhr terminiert.