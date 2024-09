Taylor Swift und Travis Kelce: «Trennungsvertrag» ist eine Fälschung

Das PR–Team von NFL–Star Travis Kelce (34) hat Anwälte eingeschaltet, nachdem ein angeblicher «Medien–Plan» zu Kelces Trennung von Taylor Swift (34) in Umlauf gebracht wurde. Medienberichten zufolge war ein Dokument in den sozialen Medien aufgetaucht, in dem behauptet wird, dass die Beziehung des Paares eine PR–Taktik ist und noch in diesem Monat enden soll. Der angebliche «Plan», der auf einem Papier von Kelces PR–Agentur verfasst zu sein schien, sieht die Trennung des Paares für den 28. September vor.