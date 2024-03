Taylor Swift und Travis Kelce: Von Singapur aus direkt zur Oscar-Party

Neues Album im April, Europa–Konzerte ab Mai

Auf Instagram hatte sich Taylor Swift zuvor mit einem Post bei ihren Fans für die Konzerte in Singapur bedankt: «Wir durften sechs Shows in Singapur vor einem wunderbaren Publikum spielen – ich möchte mich einfach von ganzem Herzen bei allen bedanken, die angereist sind und sich so viel Mühe gegeben haben, bei den Shows dabei zu sein. Was für ein unvergesslicher Abschluss für diese Etappe der Tour!!» Bis Mai wird Taylor Swift nun keine Auftritte wahrnehmen, danach startet sie die Etappe ihrer «The Eras Tour», die sie nach Europa führt. Dazwischen veröffentlicht sie am 19. April ihr neues Album «The Tortured Poets Department».