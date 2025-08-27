Taylor Swift und Travis Kelce: Warum die Welt von ihnen besessen ist

Gleichzeitig bietet das Paar einen Kontrast zu Swifts früheren Beziehungen. Kelce ist kein weiterer Musiker oder Schauspieler aus der Kunstwelt, sondern stammt aus einem völlig anderen Universum, dem Profisport. Swift–Fans scheinen sich, dank seiner unkomplizierten, nicht–toxischen «Golden Retriever»–Aura, einig zu sein, dass er «einer von den Guten» ist. Oder wie es «Rolling Stone»–Journalistin EJ Dickson schon vor zwei Jahren beschrieb: «Lieben wir, wenn eine überaus erfolgreiche, schöne und kompetente Frau von einem liebenswerten Muskelprotz auf Händen getragen und unterstützt wird.»