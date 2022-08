An einer texanischen Universität können Fans von Taylor Swift (32) die Sängerin bald «studieren» - beziehungsweise ihr Songwriting in einem Literaturkurs behandeln. Wie die University of Texas at Austin (UTA) bekannt gegeben hat, wird der Kurs «The Taylor Swift Songbook» ab diesen Herbst angeboten. Das bedeutet, dass die Studentinnen und Studenten die Songs des Popstars neben den Texten anderer Literaturgrössen wie William Shakespeare (1564-1616) oder Robert Frost (1874-1963) analysieren werden.