Taylor Swift: US-Stadt Glendale wird zum Start ihrer Tour umbenannt

Tour-Ankündigung im November

Im November hatte die Singer-Songwriterin angekündigt, dass sie im Anschluss an die Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums «Midnights» wieder auf Tournee in den USA gehen wird. «Ich bin entzückt, meine nächste Tour anzukündigen: Taylor Swift | The Eras Tour, eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere (Vergangenheit und Gegenwart!)», schrieb Swift auf Social Media. Sie fügte hinzu: «Internationale Termine werden so bald wie möglich bekannt gegeben.»