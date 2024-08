Taylor Swift verabschiedet sich mit vielen Überraschungen aus Europa

Für ihre letzte «The Eras Tour»–Show in Europa hat Taylor Swift (34) am Dienstagabend in London nochmal alle Register gezogen. Sie verabschiedete sich am fünften Abend in Folge im Wembley–Stadion aus Europa mit mehreren Duetten, neuen Surprise Songs – und einem neuen Musikvideo zu «I Can Do It With A Broken Heart».