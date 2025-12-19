Taylor Swift verrät, wer sie mit Travis Kelce verkuppelt hat

Wie kam eines der derzeit berühmtesten Paare der Welt eigentlich zusammen? Diese Frage beantwortet Taylor Swift (36) nun höchstpersönlich – in ihrer Dokumentarserie «Taylor Swift: The End of an Era» auf dem Streamingdienst Disney+. In Episode vier, die am 19. Dezember erschienen ist, plaudert die Sängerin gemeinsam mit ihrer Mutter Andrea Swift (67) aus dem Nähkästchen – und verrät, dass ihre Mutter die entscheidende Kupplerin war.