Taylor Swift: Wie kommen Fans an Tickets für ihre Zusatzkonzerte?

Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen am 17. und 19. Juli 2024

Ursprünglich waren für die Europa-Etappe der Tournee im kommenden Jahr lediglich drei Konzerte auf deutschem Boden - in Hamburg, München und Gelsenkirchen - angesetzt. Nachdem am 5. Juli bereits jeweils ein Zusatzkonzert in Hamburg und München angekündigt wurde, legt nun auch Gelsenkirchen nach. Die Pop-Sängerin wird die Ruhrpott-Metropole mit insgesamt gleich drei Gastspielen beehren. Neben dem ursprünglichen Termin am 18. Juli 2024 wird es in der Veltins-Arena jetzt noch jeweils ein Zusatzkonzert am 17. und 19. Juli 2024 geben.