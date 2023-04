Taylor Swift wieder Single? Das sind ihre prominenten Verflossenen

Kein Glück mit Taylor Lautner

2009 lernte Swift am Set ihres Musikvideos «You Belong With Me» ihren Co-Star Lucas Till (32) kennen. Sie hätten sich «ein bisschen gedatet», gab der Schauspieler danach zu. Allerdings seien beide «zu nett» füreinander gewesen. Nur kurze Zeit später kam ein neuer Schauspieler in ihr Leben: «Twilight»-Star Taylor Lautner (31). Er stand als ihr Freund sogar mit auf der Bühne, als Kanye West (45) Swift ihren Grammy aus der Hand riss. Diesmal ging die Geschichte laut Gerüchten nach ein paar Monaten vor allem für Lautner schmerzhaft aus. Im Song «Back to December», der von ihm handelt, singt Swift: «Du gabst mir all deine Liebe und alles, was ich dir gab, war ein Goodbye.»