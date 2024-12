Taylor Swift zahlt ihrer Crew Bonus von rund 200 Millionen Dollar

Tour–Abschluss nach 149 Konzerten

Am Sonntag, den 8. Dezember, beendete die Sängerin ihre «Eras Tour», die sie seit März 2023 in 19 Länder geführt hatte, im BC Place Stadium in Vancouver. Während des letzten Auftritts blickte sie zurück: «Wir sind um die ganze Welt getourt. Wir haben so viele Abenteuer erlebt. Es war das Aufregendste, Mächtigste, Elektrisierendste, Intensivste und Herausforderndste, was ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe.»