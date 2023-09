Taylor Swifts Erfolgstour «Eras» kommt ins Kino

«Eras»–Tour bricht Rekorde

Taylor Swift hat bereits zu früheren Touren Konzertfilme veröffentlicht. Die kamen jedoch erst nach dem Tourende heraus. «Eras» läuft hingegen noch bis zum 23. November 2024. Gestartet ist die Tour am 17. März 2023, sie führte Swift durch Nordamerika. Nach einer Pause geht es im November dieses Jahres in Lateinamerika weiter. Im Juli nächsten Jahres macht die Tour auch in Deutschland Halt, für Gigs in Gelsenkirchen, Hamburg und München.