Taylor Swifts Ex Conor Kennedy will seine «Kartoffel» heiraten

Ging bei Taylor Swift alles zu schnell?

Medienberichten zufolge sollen Kennedy und Swift 2012 zueinander gefunden haben. Doch die angebliche Romanze der damals 22–Jährigen mit dem Enkel von Robert F. Kennedy (1925–1968) sollte nicht lange halten. Sie war Gerüchten zufolge so angetan, dass sie nur Wochen nachdem die beiden zusammen kamen, ein Haus in der Nähe seiner Familie gekauft haben soll. Rund fünf Millionen US–Dollar soll der heutige Mega–Star damals ausgegeben haben, was den Kennedy–Nachkommen allerdings verschreckt haben soll.