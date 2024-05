Taylor Swifts Freund Travis Kelce ergattert seine erste Serienrolle

Spielt er einen Krankenpfleger?

Kelce teilte ebenjenen Clip ebenfalls in einer Instagram–Story. Dazu schrieb er: «Habe eine neue Welt betreten mit einer der Legenden!» Nash trägt in dem Video ein Krankenhaushemd und einen Bademantel, Kelce ist in weisser Uniform zu sehen und könnte womöglich einen Arzt oder einen Pfleger spielen. Konkretes ist bislang aber weder zu seiner Rolle, noch zu der Serie bekannt. Regisseur Ryan Murphy veröffentlichte im Februar einen Instagram–Post, in dem Niecy Nash in ihrer Rolle zu hören ist. Es wird vermutet, dass die Serie im Herbst erscheint.