Taylor Swifts Karte an Liam Payne kommt unter den Hammer

Wenige Wochen nachdem im Jahr 2017 das Lied «Bedroom Floor» des im letzten Jahr verstorbenen Liam Payne (1993–2024) erschienen ist, hat Taylor Swift (35) eine persönliche Karte an ihn geschrieben. Das Kärtchen wird nun am 2. Dezember versteigert.
Omega Auctions hat für Anfang kommenden Monats eine Auktion mit zahlreichen Erinnerungsstücken geplant. Das Auktionshaus hat sich auf Musik–Memorabilia und Schallplatten spezialisiert. Neben der Karte und allerhand Platten werden bei der Auktion unter anderem auch ein von Elvis Presley (1935–1977) getragener Cowboy–Hut und ein getragenes Shirt von Freddie Mercury (1946–1991) versteigert.
Taylor Swift war wie besessen von «Bedroom Floor»
«Liam, lange nicht gesehen», steht auf dem Kärtchen, das auf den 1. Dezember 2017 datiert ist. Sie freue sich sehr für den Sänger, der einst mit der Boygroup One Direction weltberühmt wurde. «Ich bin ganz besessen von ‹Bedroom Floor›», schreibt Swift weiter. Es sei «cool», seine Karriere zu verfolgen und «ich feuere dich immer an. Viel Glück heute Abend, Taylor.»
Die Karte sei Payne laut des Auktionshauses am Abend des «Jingle Bell Ball» im Jahr 2017 in London überreicht worden, in dessen Rahmen beide damals auftraten. Ein enger Vertrauter Paynes habe demnach das Kärtchen damals geschenkt bekommen, kurz nachdem der Sänger es erhalten hatte. Es wird erwartet, dass es bei der Auktion zwischen 5.000 und 10.000 Pfund einbringt.
Payne ist im vergangenen Jahr auf tragische Weise nach einem Sturz von einem Balkon im argentinischen Bueons Aires verstorben.