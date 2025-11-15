Taylor Swifts Karte an Liam Payne kommt unter den Hammer

Taylor Swift war wie besessen von «Bedroom Floor»

«Liam, lange nicht gesehen», steht auf dem Kärtchen, das auf den 1. Dezember 2017 datiert ist. Sie freue sich sehr für den Sänger, der einst mit der Boygroup One Direction weltberühmt wurde. «Ich bin ganz besessen von ‹Bedroom Floor›», schreibt Swift weiter. Es sei «cool», seine Karriere zu verfolgen und «ich feuere dich immer an. Viel Glück heute Abend, Taylor.»