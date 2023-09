Konzertfilm «Taylor Swift: The Eras Tour» bricht Rekorde

In den USA konnten mit dem Film bereits am ersten Tag des Vorverkaufs 26 Millionen US–Dollar (umgerechnet rund 24,6 Millionen Euro) eingenommen werden, wodurch sogar ein zuvor vom Marvel–Sony–Werk «Spider–Man: No Way Home» (2021) gesetzter Rekord gebrochen wurde. «Taylor Swift: The Eras Tour» soll zwei Stunden und 45 Minuten lang sein, und dürfte an den weltweiten Kinokassen zu einem der erfolgreichsten Titel des Jahres avancieren.