«Te amo!»: Gisele Bündchen gedenkt rührend ihrer verstorbenen Mutter

«Te amo!» – «Ich liebe dich!»

«Te amo!» steht unter einem Foto, auf dem Bündchens Mutter in die Kamera lächelt – portugiesisch für «Ich liebe dich!» Wie sehr sie ihre Mutter vermisst, drückt Bündchen durch eine Reihe herzerweichender Fotos aus. Eines zeigt Mutter und Tochter in liebevoller Umarmung. Darunter schreibt das brasilianische Supermodel: «Einen Monat ohne Dich, Mama. Ich vermisse dich sehr!» Am 28. Januar hatte das Krankenhaus Moinhos de Vento in Porto Alegre, Brasilien, mitgeteilt, dass Nonnenmacher an Krebs gestorben sei. Sie wurde 75 Jahre alt. Bündchen hatte sich erstmals am 30. Januar in liebevollen Instagram–Posts zu dem tragischen Ereignis geäussert. Fans aus aller Welt trauern seither mit der Ex–Frau von Football–Legende Tom Brady (46), mit dem sie zwischen 2009 und 2022 verheiratet war. Beide sind Eltern eines 14–jährigen Sohns und einer elfjährigen Tochter. Die zweifache Mutter lebt mit ihren Kindern in Tampa, Florida.