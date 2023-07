Team 5ünf präsentieren Prince Damien als Terenzi-Ersatz

Damien stand offenbar von Beginn an ganz oben auf der Liste von Band-Mitbegründer Khan, wie er der «Bild»-Zeitung verriet: «Prince war bereits mein Wunschkandidat bei der Entwicklung von Team 5ünf. Ich sah ihn als Hauptdarsteller im Take-That-Musical ‹The Band› am Theater des Westens in Berlin und fand ihn super.» Ausserdem sei der 32-Jährige «die Personifizierung des Team-Players und steht für Toleranz und Diversität. Alkohol, Drogen, Gewalt und exzessive Party-Orgien haben in seinem Leben keinen Platz.»