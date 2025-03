Team Liebe zersetzt sich: Irre Wendungen bei «Promis unter Palmen»

Spielabbruch: Eklat um Chico

Die Stars werden in Krebskostümen im Sand verbuddelt. Dabei kommt es zu Sticheleien zwischen Chico und Lisha. «Ich möchte dich rauskicken», sagt der Lottogewinner zur YouTuberin. Die kontert sinngemäss, dass er sich nur gegen Frauen zu kämpfen traue. «Weil du so einen kleinen Pimmel» hast, sagt sie und deutet mit den Krebsscheren an ihren Händen einen sehr kleinen Zwischenraum an.