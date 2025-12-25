Teaser zu «Peaky Blinders»-Film: Tommy Shelbys grosse Rückkehr

Weihnachtsgeschenk für «Peaky Blinders»–Fans: Netflix hat einen ersten Teaser–Trailer zum Film «Peaky Blinders: The Immortal Man» veröffentlicht. In dem Sequel wird es dramatisch: Der Clip zeigt unter anderem Explosionen und einen Schusswechsel. In einer weiteren Sequenz spricht Cillian Murphy (49) als Thomas «Tommy» Shelby und erklärt: «Ich bin nicht mehr dieser Mann.» Was genau er meint, bleibt offen. Spätestens mit dem Netflix–Start am 20. März 2026 wird sich das Rätsel lösen.