Technische Probleme: «Stranger Things» bringt Netflix zum Absturz

Netflix hat schon mehrere Server–Ausfälle erlebt

Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix von einem Server–Crash betroffen ist. Schon bei grossen Live–Events wie dem Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul oder der Live–Reunion der Reality–Dating–Show «Love is Blind» im Jahr 2024 kam es zu Zusammenbrüchen. Darüber hinaus war das nicht die erste Störung im Zusammenhang mit «Stranger Things». Netflix hatte bereits zuvor 2022 einen temporären Ausfall erlebt, als die letzten beiden Folgen der vierten Staffel veröffentlicht wurden.