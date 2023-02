Eine beliebte Serie kommt zurück: Die dritte Staffel «Ted Lasso» startet am 15. März bei Apple TV+. Das hat der Streaminganbieter jetzt bekannt gegeben. Es handle sich dabei um die erste Serie bei Apple TV+, «die mitten in der Woche startet», heisst in einer Pressemitteilung. Immer mittwochs erscheint eine neue Folge. Am Dienstag (14. Februar) wurde auch ein erster Teaser für die neue Staffel veröffentlicht.