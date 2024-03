«Ted Lasso»: Jason Sudeikis feiert Wiedersehen mit seinem Team

Bei den GLAAD Media Awards werden Serien und Filme ausgezeichnet, die die LGBT–Community in der Unterhaltungsindustrie darstellen. Neben «Ted Lasso» waren dieses Jahr zudem «And Just Like That...», «Harlem», «Harley Quinn», «Sex Education», «What We Do In The Shadows» nominiert. «Ted Lasso» wurde unter anderem für den Handlungsstrang ausgezeichnet, in dem die Figur Keeley Jones in der dritten Staffel eine Beziehung mit einer anderen Frau, Jack Danvers, eingeht.