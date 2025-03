«Ted Lasso»: Vierte Staffel des Serien-Hits offiziell bestätigt

AFC–Richmond–Spieler sollen wagen und nicht abwägen

Infos, worum es genau in den neuen Folgen gehen wird, bleiben noch in der Kabine. «Wir alle leben weiterhin in einer Welt, in der uns so viele Faktoren darauf konditioniert haben, ‹erst abzuwägen und dann zu wagen›», wird Sudeikis, der auch als Executive Producer beteiligt ist, jedoch in einer Mitteilung zitiert. «In der vierten Staffel lernen die Leute von AFC Richmond, zu wagen, bevor sie abwägen und entdecken, dass sie genau dort ankommen, wo sie hingehören.»