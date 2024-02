Telefon-Hacking-Fall: Prinz Harry erhält «beträchtliche» Entschädigung

Nach der Bekanntgabe der Einigung verlas Prinz Harrys Anwalt David Sherborne in dessen Namen vor dem High Court eine Erklärung, in der der 39–Jährige betonte, dass MGN sich «so viele Jahre lang auf schockierend unehrliche Weise» verhalten habe. Dabei kritisierte er auch Piers Morgan (58), damaliger Herausgeber des «Daily Mirror», der «sehr wohl wusste, was vor sich ging». Prinz Harry fügte in seinem Statement im Hinblick auf den Kampf gegen die britische Presse an: «Wie ich bereits im Dezember sagte, geht unsere Mission weiter. Ich glaube an den positiven Wandel, den es für uns alle bringen wird. Das ist der eigentliche Grund, warum ich das Projekt begonnen habe und warum ich es bis zum Ende durchziehen werde.» MGN, jetzt im Besitz vom Verlag Reach PLC, drückte laut BBC seine Freude über die Einigung mit Prinz Harry aus und will nun «die Ereignisse, die viele Jahre zurückliegen, hinter sich lassen».