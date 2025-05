«Temptation Island»: Janin Ullmann übernimmt von Lola Weippert

Ullmann wird als neues Gesicht in der sechsten «Temptation Island VIP»–Staffel am Lagerfeuer sitzen, berichtet RTL. Künftig soll sie sowohl die normale Variante als auch die Promi–Fassung der Datingshow moderieren. Es sei «wirklich ein Traum, der für mich in Erfüllung geht», erzählt die 43–Jährige im Gespräch mit dem Sender.